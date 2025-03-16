Güngören'de İnşaat Alanında Toprak Kayması: Binada Çökmeler Meydana Geldi - Son Dakika
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Güngören'de İnşaat Alanında Toprak Kayması: Binada Çökmeler Meydana Geldi

İstanbul Güngören'de bir inşaat alanında yaşanan toprak kayması, bitişiğindeki 6 katlı binanın alt katında bulunan bir anaokulunun arka bahçesinin çökmesine neden oldu. Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, bölgedeki tahliye işlemlerinin yapılmadığı belirtiliyor.

16.03.2025 23:51
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Güngören'de 6 katlı binanın bitişiğindeki inşaat alanında toprak kayması yaşandı

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de 6 katlı binanın yanında bulunan inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Binanın alt katında bulunan özel bir anaokulunun arka bahçe kısmı toprak kayması nedeniyle çöktü. Olay sonrası tahliye edilmeyen bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında İstanbul Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Şinasi Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 6 katlı bina yanında bulunan inşaat alanındaki çalışmalar sırasında toprak kayması yaşandı. Özel bir anaokuluna ait olan alt katın arka bahçe kısmı, yaşanan toprak kayması nedeni ile çöktü. Çökme sebebiyle 6 katlı binada çatlaklar meydana geldi. İhbar üzerine sokağa polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonrası 6 katlı binada tahliye işlemleri yapılmadı. Konu ile ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili konuşan bina sakini Fatih Gencal, "Olay sabah ezanından sonra oldu. Sabah belediye ekipleri, polis geldi. Deprem olur gibi hissedildi. Babam aşağı indi. Yapacaklarını anlattılar. Arkadan bina açıldı. Bu bina 10 daire. Çoğu kişi kiracı sadece ben ev sahibiyim. Yapacaklarını söylediler ve hepsi gitti. Yağmur yağacak. Yağmur yağdıktan sonra kim bunun sorumluluğunu alacak? Burada kaç kişi oturuyor. Bana bir şey olduğu zaman kim cevap verecek? Annem, babam, kardeşlerim var. Burada çocuklar var. Burası çocuk yuvası" dedi.

"Eşim beni 'Deprem oluyor' diyerek uyandırdı"

Yaşanan olayla ilgili konuşan bina sakini Müjde Çiçek, "Biz sabah saatlerinde uyandık. Eşim beni 'Deprem oluyor' diyerek uyandırdı. Ben de koşarak çocukların yanına gittim. Baktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Aşağı inemedik. Sabah zabıta geldi. Bize buraya duvar örüleceği söylendi. Sadece çimento döküp gittiler. Burası ne zaman yapılacak diye sorduğumda 'Yapacağız. 2 saatlik işimiz var' dediler. Şu an korkuyoruz. Benim çocuklarım var. Kayınvalidemin evine gitmek istiyoruz. Burada yatamıyoruz. Pervazlarım yerinden çıktı. Balkonumun alt tarafı çatlamış. Sahur saatiydi. Sahura kalkmıştık. Altta kreş var. Gündüz vakti olsa o çocuklar kreşte olsa ne olacak? O kadar canı hiçe sayıyorlar. Ben ne yapacaklar bilmiyorum. Denetime geldiler. Hiç binaya girmediler. Tahliye kararı vermediler. Müteahhit geldi baktı. 'Burada bir şey yok. Buraya duvar öreceğiz. Hiçbir şey olmaz. Sizin binanız sağlam' dedi. Gerçekten sağlam değil" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Güngören'de İnşaat Alanında Toprak Kayması: Binada Çökmeler Meydana Geldi - Son Dakika

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