Güngören'de 2 kamyonun düştüğü çukur dron ile böyle görüntülendi
İSTANBUL Güngören Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yolun çökmesi sonucu 2 kamyonun çukura düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun çöktüğü ve kamyonun oluşan çukura düştüğü görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güngören'de Yol Çöktü, Kamyonlar Çukura Düştü - Son Dakika
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