Güpegündüz attığı drift pahalıya patladı - Son Dakika
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Güpegündüz attığı drift pahalıya patladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde güpegündüz otomobili ile kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye alkollü olduğu tespit edilerek 38 bin 672 TL ceza uygulandı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

31.08.2024 19:04
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Güpegündüz attığı drift pahalıya patladı

Alkollü de olduğu tespit edilen sürücüye 38 bin 672 TL ceza uygulandı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde güpegündüz otomobili ile kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs polisten kaçamadı. Alkollü olduğu da tespit edilen şahsa 38 bin 672 TL ceza uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Serdivan ilçesi Süleyman Binek Caddesi ile Hasır Sokak kesişiminde bulunan kavşakta saat 14.30 sıralarında bir otomobil drift attı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası kısa sürede tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.İ., drift attığı 54 AKL 503 plakalı otomobili ile yakalandı. Yapılan kontrollerde yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu da tespit edilen A.İ.'ye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Aracı bağlanarak yediemin otoparkına çekile A.İ. hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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