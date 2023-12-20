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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Metamfetamin Operasyonu - Son Dakika
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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Metamfetamin Operasyonu

Gürbulak Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 26 kilo 114 gram metamfetamin ve 32 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda Metamfetamin Operasyonu
20.12.2023 - 14:03,
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Gürbulak Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda iki ayrı operasyonda ağırlıkları 26 kilo 114 gram metamfetamin ve 32 kilo 650 gram ağırlığında sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen 2 araç mercek altına alındı. Ekiplerce yakın takibe alınan şüpheli şahıslar gümrük muayene işlemleri sırasında geçişlerine izin verilmeyerek detaylı arama işlemi için Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne getirildi. Kontroller esnasında şahısların yolcu beraberinde getirdiği kolilerin içerisinden çıkan nargile kömürlerinden şüphelenen ekipler, analiz için kömürden örnek aldı. Yapılan testlerde nargile kömürünün içine emdirilmiş halde yaklaşık 19 kilo 920 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi. Daha sonrasında Savcılık makamından alınan talimatla Ağrı İl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından şahısların iş yerlerinde gerçekleştirilen aramada ilaveten 7 kilo daha nargile kömürüne emdirilmiş metamfetamin yakalanarak, yaklaşık olarak 26 kilo 114 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen ikinci operasyonda ise, İran'dan Türkiye'ye girmek için Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ekiplerce yakın takibe alındı. Yapılan kontrollerde ekipler şüpheli olarak belirlendiği aracı kontrol etmek için x-ray tarama sistemine sevk etti. Akabinde şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine detaylı aramak için tır arama hangarına alındı. Detaylı arama işleminde tırın alt kısmına gizlenmiş halde 6 adet bidon içerisinde yaklaşık 32 kilo 650 gram sıvı madde ele geçirildi. Ele geçirilen sıvıdan numune alan ekiplerce test yapıldığında maddenin sıvı metamfetamin olduğu ortaya çıkarıldı.

Ele geçirilen sıvı metamfetaminin yaklaşık değerinin ise 38 milyon 500 bin Türk Lirası olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili soruşturmalar Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gürbulak Gümrük Kapısı'nda Metamfetamin Operasyonu - Son Dakika


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