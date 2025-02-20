Gürültü Üzerine Komşusunu Öldüren Sanığa Müebbet İstemi

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Gürültü için evinden komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis talebi

KASTAMONU - Kastamonu'da uyuşturucu etkisi altındayken tartıştığı babasının evini basan ve gürültü üzerine kapıya çıkan komşusunu öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan sanık için müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 29 Şubat 2024 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 243. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Musa B., uyuşturucu etkisi altındayken telefonda babası ile tartışma yaşadı. Bunun üzerine babasının evini tüfekle basan Musa B., çıkan tartışmanın büyümesi üzerine etrafa rastgele silahla ateş açmaya başladı. Bu esnada Musa B., gürültü üzerine dışarı çıkan komşuları Seyfettin Horuz ile Doğan A. (27)'yı tüfekle ateş ederek yaraladı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyfettin Horuz hayatını kaybetti. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenilen Musa B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Musa B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı. Devam eden davada Cumhuriyet savcısı sanık hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşmaya Seyfettin Horuz'un eşi A.H. ile kızı S.H. ve oğlu A.S.H. ile Doğan A. ve avukatlar katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada, Cumhuriyet savcısı, sanığın, müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanığın, Doğan A.'yı da kasten öldürmeye teşebbüs ettiğinden 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Horuz ailesinin avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu, Seyfettin Horuz'un sanık Musa B.'ye hakaret ettiğine dair herhangi bir delil ya da tanık olmadığını belirterek son tanığın bu konuda yalan beyanda bulunduğunu ve önceki ifadelerini değiştirdiğini, çelişkili ifadeler verdiğini, bu yüzden tanığın beyanlarını kabul etmediklerini söyledi.

Duruşmada kendisini savunan Musa B. de olaydan bir gün önce annesinden telefonu aldığını belirterek, "Telefonda anneme emanetmiş. Bu sırada babam aradı beni, tartıştık, telefonu istedi benden. Bende eve gittim tüfekle. Benim yüzüme kapıyı kapattılar. Bende kızıp bir el atış ettim ve çıktım apartmandan. Akşam saatlerinde tekrar eve geri geldim. Bu sırada komşumuz Seyfettin Horuz kapıya çıktı ve sen yettin artık diyerek bana küfür etti. Bende sizi ilgilendiren bir durum yok dedim ve eve girmelerini söyledim. İçeriye girdikten sonra tekrar kapıya çıkıp bana ateş etti. Bende korkup ateş ettim. Polis geldi, bende teslim oldum. Bu olay olduğu için çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık Musa B.'nin avukatı da mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Seyfettin Horuz'un eşi A.H. ile kızı S.H. ve oğlu A.S.H. ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve mütalaa doğrultusunda en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Musa B.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.