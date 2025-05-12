Güvenlik ve terör uzmanı Muğlu, PKK\'nın feshedilip silah bırakmasını değerlendirdi

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı almasının ardından açıklamalarda bulunan güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, bu sürecin bir beka meselesi olduğunu söyledi.

Güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, terör örgütü tarafından alınan kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, "Fesih ve silahları teslim etme kararının, PKK'nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır. Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının "içerde" ve "dışarıda" tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekalet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda büyük emek ve uğraşlar veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Devlet Bahçeli'ye DEM Parti yöneticilerine özellikle de yakın tarihte hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili DEM Partisi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e teşekkür ediyorum. Bu süreç Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır. Yarım asırdır coğrafyayı kana bulamış terör örgütünün fesih kararı sonrası süreçler için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin meseleye olması gerekenden fazla hassasiyet sergilemesi gerekmektedir. Çünkü bu süreç bir beka meselesidir" dedi. - DİYARBAKIR