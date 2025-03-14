Güvercin Kavgası Bursa'da - Son Dakika
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Güvercin Kavgası Bursa'da

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Bursa'da bir vatandaş güvercinleriyle otobüse binmek isteyince güvenlik görevlileriyle tartıştı.

14.03.2025 13:54
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Kavganın sebebi güvercin çıktı

Güvenlik görevlileri ile vatandaşlar arasındaki gerginlik kamerada

BURSA - Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüse güvercinleri ile binmek isteyen vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yanındaki güvercinler ile otobüse binmek isteyen vatandaş güvenlik görevlilerine takıldı. Güvercinler ile otobüse binmek isteyen vatandaş ile görevliler arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, polis ekiplerinin gelmesiyle son buldu. Vatandaş ile güvenlik görevlilerinin sözlü tartışması saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Polis, Bursa, Son Dakika

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