Güvercin Uçururken Elektrik Akımına Kapıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evinin çatısında güvercin uçuran bir kişi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Sarıağa Mahallesi 34. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında güvercin uçuran K.G. isimli şahıs, çatının hemen yakınından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Yaşanan kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çatı katında ilk müdahalesi yapılan K.G., Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekiplerince yangın merdiveniyle aşağıya indirilerek ambulansa alındı. Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan K.G., daha sonra Soma Devlet Hastanesine sevk edildi. K.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA