Güzelbahçe Belediyesi\'ne operasyon: Belediye Başkanı ve eski başkan gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, mevcut Belediye Başkanı Mustafa Günay ve önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa İnce'nin de aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa İnce ve belediyenin imar müdürünün de aralarında yer aldığı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin Güzelbahçe Belediyesi binasına girerek başlattığı evrak ve dijital materyal arama çalışmalarının ise halen devam ettiği öğrenildi. - İZMİR