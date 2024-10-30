Hablemitoğlu Suikastında Yeni İddia - Son Dakika
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Hablemitoğlu Suikastında Yeni İddia

Tanık, FETÖ'nün Hablemitoğlu'nun kitabı için 250 bin lira teklif ettiğini açıkladı.

30.10.2024 17:23
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ANKARA (İHA)- Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı kapsamında terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada dinlenen tanık Özdemir, " Mustafa Özcan, Hablemitoğlu'nun yazdığı köstebek adlı kitabın basılmamasını teklif ettiklerini söylemişti. Kitabın basılmaması için Hablemitoğlu'na 250 bin lira teklif ettiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu hazır bulunurken, Nuri Gökhan Bozkır ile eski istihbaratçı Enver Altaylı SEGBİS ile katıldı. Mahkeme Başkanı tanık dinleneceğini söyledi.

"Sohbete gittim, başka bir görev almadım"

Tanık olarak dinlenen FETÖ'nün sözde "emniyet imamı" Kemalettin Özdemir, "Hablemitoğlu suikastı olayını bizzat bilmiyorum, medyadan gördüğüm kadarıyla biliyorum. FETÖ'de Ankara'da bulunduğum zamanlar sohbete gittim, başka bir görev almadım. Onlar kendileri yetiştirdikleri adamlara görev verirler, bana görev verilmedi. Mustafa Özcan'la aynı fakültede okuduk, oradan tanıyorum. Fetullah Gülen'in yerine Mustafa Özcan geçecek gibi görünüyor, örgüt içerisinde çok etkili birisi. Gülen'le İzmir'de görüştüm. Kendisi İzmir'de ikamet ediyordu. 2003 yılına kadar bu kişilerin sohbetine gittim, o yıldan itibaren de gitmedim" dedi.

"Köstebek kitabının basılmaması için Hablemitoğlu'na 250 bin lira teklif etti"

Maktul Hablemitoğlu'nun 'Köstebek' adlı kitabı hakkında konuşan Özdemir, "Mustafa Özcan, Hablemitoğlu'nun yazdığı köstebek adlı kitabın basılmamasını teklif ettiklerini söylemişti, sonrasında konuşmadık. Kitabın basılmaması için Hablemitoğlu'na 250 bin lira teklif ettiklerini söyledi" ifadelerini kullandı.

Hablemitoğlu ailesi avukatı tarafından 2016 yılında tanık Kemalettin Özdemir'in katıldığı bir televizyon programının görüntüsü verildi. Duruşmada dinlenen görüntünün sesleri üzerine mahkeme başkanı Özdemir'e yapının Köstebek kitabının çıkmasına olan tepkisini sordu. Özdemir'de, "Kimsenin bu kitap ile ilgili bir malumatı olacağını bilmiyordum" dedi.

Tanık ifadelerinin ardından duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Üniversitesi, Necip Hablemitoğlu, Politika, 3-sayfa, ankara, Yargı, Terör, Son Dakika

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