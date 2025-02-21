Hacı İbrahim Halil Öncel\'in Anısına Cami ve Çorba Evi Açıldı

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Korona virüs pandemisinde yaşadığı Romanya'da hayatını kaybeden iş insanı Hacı İbrahim Halil Öncel adına yaptırılan cami ve çorba evi, TBMM eski başkanı Bülent Arınç'ın katılımı ile dualarla açıldı. Hayırsever merhumun başlattığı cami ve çorba evinin yapımı kardeşi Mehmet Emin Öncel tarafından devam ettirilerek tamamlandı. Dualarla açılan camide yüzlerce kişi namaz kılıp dua etti.

Yaşadığı Romanya'da korona virüs pandemisi nedeniyle 58 yaşında vefat eden iş adamı Hacı İbrahim Halil Öncel'in vasiyeti, kardeşi Mehmet Emin Öncel tarafından gerçekleştirildi. Ölmeden önce birçok sosyal projelere imza atan Öncel, son olarak Şanlıurfa'da adına cami, çorba evi ve taziye evi yapımına başlamıştı. İnşaatı devam ettiği sırada koronavirüse yenik düşen Öncel'in vasiyetini kardeşi Mehmet Emin Öncel yerine getirdi. Bugün törenle gerçekleştirilen açılışa, TBMM eski başkanı Bülent Arınç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Romanya'dan gelen hayırsever merhum Hacı İbrahim Halil Öncel'in kardeşi Mehmet Emin Öncel ile mahalle sakinleri katıldı.

TBMM eski başkanı Bülent Arınç, cami açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok hayırlı bir iş için arkadaşlarımız beni davet etti. Ben de günübirlik geldim, böyle muhteşem bir caminin açılışında birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Özellikle Şanlıurfa'mızın en güzel beldesi Karaköprü'de böyle güzel camilerimize ilaveten bembeyaz, dört minareli büyük bir kapasiteye sahip camimizin yapılmış olması beni doğrusu çok mutlu etti. Öncelikle ben bu hayırsever arkadaşımızın hikayesini duyduğumda çok sevindim. Şöyle not almıştım. Merhum İbrahim Halil Öncel kardeşimiz buralarda bir ailenin evladı olarak bulunurken sonra Romanya'ya gitmiş, Romanya'da ticaretle uğraşmış, işinde başarılı olmuş, biraz para kazanınca da memleketini ihmal etmemek için Karaköprü'ye ve bir başka yere daha iki tane cami inşaatına, sağlık ocağı inşaatına destekte bulunmuş. İşte bugün açılışını yaptığımız cami, merhumun ismini taşıyor. Bu güzel bir olaydır. Kendisi 2020 yılında bu inşaatlar başladıktan bir müddet sonra vefat ediyor. Onun kardeşi, evlatları ve ailesi, inşaatları devam ettiriyorlar. Bakın kardeşimiz yıllar önce buradan çıkmış, para kazanmış, memleketini unutmamış. Bu hayırlar ahirete hesabına yazılacaktır. Hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA