Hadımköy Lojistik Deposunda Yangın

Hadımköy'de lojistik deposunda büyük yangın

5 bin metrekarelik alan alevlere teslim oldu, ekipler kontrol altına aldı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de, bulunan bir lojistik firmasına ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın 5 bin metrekarelik alana yayıldı. Alevler ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Arnavutköy Hadımköy Nakkaş Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lojistik firmasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan ambalaj malzemeleri ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarı üzerine Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.