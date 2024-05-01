Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Araç, duvarı ve demir parmaklıkları aşarak fuar bahçesine girdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

01.05.2024 10:54  Güncelleme: 10:55
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Hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Karabaş Mahallesi Ömer Türkçakal Caddesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YB 2778 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, ağaca çarpıp duvarı ve demir parmaklıkları aşarak fuar bahçesine girdi. Kazada sürücü M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçta hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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