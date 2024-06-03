Hafif ticari araç kırmızı ışıkta duran araca çarptı
SAMSUN - Samsun'da hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. idaresindeki 55 D 1569 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışıkta duran Mustafa K. yönetimdeki 55 BFL 55 hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
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