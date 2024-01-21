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Hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yaptı, görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yaptı, görenler şaşkınlık yaşadı

Bursa'da hafif ticari otomobilinin kırılan bagaj kapağını plastik kapı ile değiştiren şoför, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

21.01.2024 - 11:11,
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Bagaj kapağını plastik kapı ile kapatan şoför, görenleri hayrete düşürdü. Kendine özgü yaptığı stil ile Bursa caddelerinde gezen şoför, görenleri şaşırttı. O anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bagaj kapağını plastik kapı ile kapatan şoför, görenleri hayrete düşürdü. 16 BCU 754 plakalı hafif ticari otomobilinin bagaj kapağı kırılınca, şoför de çareyi plastik kapı takarak buldu.

Hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yaptı, görenler şaşkınlık yaşadı

O ANLAR KAMERADA

Kendine özgü yaptığı stil ile Bursa caddelerinde gezen şoför, görenleri şaşırttı. O anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı.

Hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yaptı, görenler şaşkınlık yaşadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Bulent Cebeci: Gayet güzel ve uyumlu olmuş iyi günlerde kullansın Allah kaza bela vermesin Yanıtla 4 42
  • Ali Kublay: Kafa calismisda muayeneden geçmez o zamana kadar idare eder Yanıtla 1 32
  • fatih: Adamı varsa muayeneden de geçer. Yanıtla 0 0

Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yaptı, görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yaptı, görenler şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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