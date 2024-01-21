Hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yaptı, görenler şaşkınlık yaşadı

F.Bahçe\'ye 2 gole mal olan gol öncesinde faul var mı?

Hiç tanımadığı genci "Sen kafirsin" diyerek vahşice katletti

Samsunspor maçında 2 puan bırakan İsmail Kartal yine aynı yorumu yaptı

Kur\'an-ı Kerim\'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı

Bagaj kapağını plastik kapı ile kapatan şoför, görenleri hayrete düşürdü. Kendine özgü yaptığı stil ile Bursa caddelerinde gezen şoför, görenleri şaşırttı. O anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bagaj kapağını plastik kapı ile kapatan şoför, görenleri hayrete düşürdü. 16 BCU 754 plakalı hafif ticari otomobilinin bagaj kapağı kırılınca, şoför de çareyi plastik kapı takarak buldu.

O ANLAR KAMERADA

Kendine özgü yaptığı stil ile Bursa caddelerinde gezen şoför, görenleri şaşırttı. O anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı.