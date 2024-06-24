Hafriyat kamyonu takla atarak hurdaya döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Hafriyat kamyonu takla atarak hurdaya döndü, sürücü yaralandı

Hatay'da bir hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

24.06.2024 21:51
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Takla atarak hurdaya dönen hafriyat kamyonun sürücüsü yaralandı

HATAY - Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, takla atarak ters döndü.

Kaza, Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B. İdaresindeki Dodge marka 06 DIY 959 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi. Sürücünün yaralanması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hafriyat kamyonu takla atarak hurdaya döndü, sürücü yaralandı - Son Dakika

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