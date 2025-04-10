Haiti'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kuran Kursu Hocasının Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Haiti'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kuran Kursu Hocasının Cenazesi Defnedildi

Haiti\'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kuran Kursu Hocasının Cenazesi Defnedildi

Haiti'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Kuran kursu hocası Mevlan Kaya, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törende aile ve dostlar, Kaya için dua etti.

10.04.2025 14:37  Güncelleme: 14:39
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Haiti'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Aydınlı Kuran kursu hocası Mevlan Kaya, memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Oğlunun cenazesine çelenk gönderen anne, 'Can bal oğlum' notunu yazdı.

Edinilen bilgiye göre, gönüllü olarak Haiti'de görev yapan Kuran Kursu hocası Mevlan Kaya, yaklaşık 25 gün önce Kuran-ı Kerim dersi verdiği öğrencilerinin yanından ayrılıp evine dönerken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç hocanın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesinin yaşadığı İncirliova'ya getirildi.

Kaya için bugün öğle namazına müteakip İncirliova Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu törende, Kaya dualarla anıldı. Cenaze töreninde İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katılarak aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Mevlan Kaya, İncirliova Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Mevlan Kaya'nın vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Haiti'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kuran Kursu Hocasının Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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