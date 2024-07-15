HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı 15 Temmuz'u Anma Bildirisi Yayımladı - Son Dakika
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HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı 15 Temmuz'u Anma Bildirisi Yayımladı

HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı 15 Temmuz\'u Anma Bildirisi Yayımladı

HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir bildiri yayımladı. Yıldırım, yayımladığı bildiride, 15 Temmuz gecesi demokrasimize sahip çıkan milletimizin zaferini bir kez daha duyurmak için tüm teşkilatımızla birlikte buradayız.

15.07.2024 14:26
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HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir bildiri yayımladı.

Yıldırım, yayımladığı bildiride, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 15 Temmuz gecesi demokrasimize sahip çıkan milletimizin zaferini bir kez daha duyurmak için tüm teşkilatımızla birlikte buradayız. 15 Temmuz darbe girişimini önlemek için milletimizin büyük bir kesimi bir araya gelmiş, sivil toplum kuruluşları, medya ve halkımız birlik ve beraberlik içerisinde hainlere karşı tek vücut olmuştur. 15 Temmuz, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına 'demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi' olarak yazılmıştır. 15 Temmuz gecesi demokrasiye, vatana, millet iradesine sahip çıkmak için eli kanlı teröristlerin karşısına dikilen 251 vatandaşımız şehit düşmüş, 2 bin 301 vatandaşımız ise gazi olmuştur. 15 Temmuz gecesi şehitlerimiz, gazilerimiz ve milyonlarca vatan evladıyla tarihi bir direniş gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun tüm darbe girişimlerine karşı Türkiye'nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan hain saldırılara mücadele ettiğini belirterek, "15 Temmuz gecesi ilk sokağa çıkan, canını ortaya koyan bir tutum sergilemiştir. HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı tüm sendikaları ve teşkilatı ile birlikte, milletten, demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan tavrını kararlı bir şekilde ortaya koymuş, sağlam bir demokratik duruş sergilemiştir." dedi.

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi HAK-İŞ üyesi Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen'in şehit olduğunu, onlarca üyenin de gazi olduğunu anımsatarak, şehit ve gazileri minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Darbe girişiminde yer alan hainlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun demokrasi nöbetlerinde de en önde yer aldığını, 26 gün boyunca Türkiye'nin her bölgesinde teşkilatıyla birlikte mücadele ettiğini ifade etti.

Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun ulusal ve uluslararası arenada etkinlik, sempozyum, konferans ve paneller düzenleyerek 15 Temmuz bilincini uyanık tutmaya, darbeci zihniyeti telin ederek milletin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarma kararlılığında olduğunu vurguladı.

Yıldırım, "HAK-İŞ Konfederasyonu milletten, devletimizden ve adaletten yana olan taraflılığını bundan sonra da devam ettirecektir. HAK-İŞ Konfederasyonu, 15 Temmuz'u unutmamayı, unutmayacağını ve unutturmayacağını ilke olarak benimsemiştir. Bu yıl da 'Türkiye Aşkına' diyor, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Bugün de HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak Üye Sendikalarımız ve tüm teşkilatımız ile birlikte 15 Temmuz'u unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı göstermek için 15 Temmuz şehitlerimizi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde dualarla anıyoruz. 15 Temmuz'da, Türkiye'yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnerek şehit ve gazi olan, ayrıca vatanı, milleti, inançları, özgürlüğü ve Cumhuriyetimizin bekası için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize bir kez daha şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Hakan Yıldırım, Demokrasi, 15 Temmuz, Ağrı, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı 15 Temmuz'u Anma Bildirisi Yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAK-İŞ Ağrı İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı 15 Temmuz'u Anma Bildirisi Yayımladı - Son Dakika
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