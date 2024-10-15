Hak-İş Genel Başkanı Arslan, İşçilerin Mücadelesine Destek Verdi

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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

VAN - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 800 işçinin işine son veren DEM Parti'li belediye başkanlarına seslenerek, mücadelelerini sona kadar sürdüreceklerini söyledi.

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 5 aydır sürüyor. DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, Hak-İş Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 5 aydı sürdürüyor. Bugün belediye önünde devam eden eyleme Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.

İşçiler tarafından atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, haklarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Başkan Arslan, "Ekmeğimiz için, geleceğimiz için, çoluk çocuğumuzun nafakası için çalışıyoruz. Bizim arkamızda bunların olduğu gibi Kandil yok, dağdaki teröristler yok. Bizim arkamızda masum insanlar var. Biz onlarla varız, onlarla yürüyeceğiz, onlarla başaracağız. Bizi korkutamazsınız. Biz milletimize, emekçilere, halkımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sizin tehditleriniz, sizin Kandil ile işbirlikleriniz olmayacak, bizi korkutamayacaksınız ve biz burada bu onurlu, haysiyetli mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Asla endişe etmeyin, asla korkuya kapılmayın"

Yaklaşık 800 işçinin hiçbir kusurları olmadan PKK ortağı belediyeler tarafından işyerlerinden uzaklaştırıldığını dile getiren Arslan, "Onlar bize güvendiler, sendikamızın arkasında saf tuttular. Bugün bu güvenlerini biraz daha güçlendirmek için Türkiye'nin her yerindeki başkanlarımızla bu çadıra geldik. Bu kardeşlerimize buradan bir kez daha sesleniyorum. Umutsuz olmayın, asla endişe etmeyin, asla korkuya kapılmayın. Bunlara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mağduriyet ortadan kalkana kadar mücadelemiz devam edecek. Burada yeni arkadaşlarımızla, yeni gruplarla, yeni misafirlerle sizi yalnız bırakmayacağız. Sizinle beraber sonuna kadar yürüyeceğiz. Allah yolumuzu açık eylesin" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)