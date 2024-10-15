Hak-İş Genel Başkanı Arslan, İşçilerin Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, İşçilerin Mücadelesine Destek Verdi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, DEM Parti'li belediyeler tarafından işten çıkarılan 800 işçi için mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini belirtti. İşçiler, 5 aydır süren eylemlerine devam ediyor.

15.10.2024 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

VAN - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, 800 işçinin işine son veren DEM Parti'li belediye başkanlarına seslenerek, mücadelelerini sona kadar sürdüreceklerini söyledi.

Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçinin DEM Parti'li İpekyolu Belediyesi önündeki eylemi 5 aydır sürüyor. DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, Hak-İş Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 5 aydı sürdürüyor. Bugün belediye önünde devam eden eyleme Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.

İşçiler tarafından atılan sloganların ardından bir basın açıklaması yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, haklarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. Başkan Arslan, "Ekmeğimiz için, geleceğimiz için, çoluk çocuğumuzun nafakası için çalışıyoruz. Bizim arkamızda bunların olduğu gibi Kandil yok, dağdaki teröristler yok. Bizim arkamızda masum insanlar var. Biz onlarla varız, onlarla yürüyeceğiz, onlarla başaracağız. Bizi korkutamazsınız. Biz milletimize, emekçilere, halkımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sizin tehditleriniz, sizin Kandil ile işbirlikleriniz olmayacak, bizi korkutamayacaksınız ve biz burada bu onurlu, haysiyetli mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Asla endişe etmeyin, asla korkuya kapılmayın"

Yaklaşık 800 işçinin hiçbir kusurları olmadan PKK ortağı belediyeler tarafından işyerlerinden uzaklaştırıldığını dile getiren Arslan, "Onlar bize güvendiler, sendikamızın arkasında saf tuttular. Bugün bu güvenlerini biraz daha güçlendirmek için Türkiye'nin her yerindeki başkanlarımızla bu çadıra geldik. Bu kardeşlerimize buradan bir kez daha sesleniyorum. Umutsuz olmayın, asla endişe etmeyin, asla korkuya kapılmayın. Bunlara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Mağduriyet ortadan kalkana kadar mücadelemiz devam edecek. Burada yeni arkadaşlarımızla, yeni gruplarla, yeni misafirlerle sizi yalnız bırakmayacağız. Sizinle beraber sonuna kadar yürüyeceğiz. Allah yolumuzu açık eylesin" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hak-İş Genel Başkanı Arslan, İşçilerin Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu
19:13 Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi ABD Mahkemesinden karar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 21:05:03. #1.11#
SON DAKİKA: Hak-İş Genel Başkanı Arslan, İşçilerin Mücadelesine Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.