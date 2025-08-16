Hakan Çakır\'ın katil zanlısının kan donduran paylaşımları

Ankara'da, 22 yaşındaki Hakan Çakır, merdivende yol verme tartışması ve kız kardeşine yönelik taciz iddiası nedeniyle 14 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, ailelerin de dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baba ve ağabey hastaneye kaldırıldı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BABA VE 3 OĞUL TUTUKLANDI

Polis, olay sonrası kaçan T.Z., S.Z., E.Z., babaları C.Z. ve U.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve üç oğlu tutuklanırken, U.K. serbest bırakıldı.

"KIZ KARDEŞİNİ TACİZ ETTİKLERİNİ ÖĞRENİNCE..."

Olayın tanıklarından Satı Terzi, saldırının kız kardeşe yapılan sözlü taciz sonrası başladığını anlatarak, saldırganların döner bıçaklarıyla saldırdığını, Hakan Çakır'ın kalbinden ve karnından bıçaklandığını söyledi. Terzi, "Vefat eden Hakan çok iyi biriydi, kimseye zararı yoktu" dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan üç kardeşin, sosyal medya hesaplarından uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla pozlar verdiği, Hakan Çakır'ı öldüren kişinin ise TikTok'ta birinin kafasına silah dayadığı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.