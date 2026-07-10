Hakkari'de kalp krizi vakasına müdahale etmek üzere seyir halinde olan ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kalp krizi ihbarı üzerine vakaya almaya giden ambulans, geri manevara yaptıgı sıra 10 yaşındaki M.B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Hakkari’de ambulansın çarptığı çocuk öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?