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Hakkari'de babasının kahramanca müdahalesiyle alevlerin arasından kurtarılan genç - Son Dakika
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Hakkari'de babasının kahramanca müdahalesiyle alevlerin arasından kurtarılan genç

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir tır kazasında alevlerin arasında mahsur kalan Sedat Dayan, babasının cesur müdahalesiyle kurtarıldı. Tırın alevlere teslim olduğunu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın söndürülürken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Hakkari\'de babasının kahramanca müdahalesiyle alevlerin arasından kurtarılan genç
05.01.2024 - 14:06,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde babasının kullandığı tıra arkadan çarparak alevlerin arasında mahsur kalan Sedat Dayan, babasının canını hiçe sayıp alevlerin arasına dalmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Esendere yolu üzerinde bulunan polis noktasının yakınında meydana geldi. Yüksekova istikametinden İran'a doğru giden ve direksiyon hakimiyetini kaybeden Sedat Dayan yönetimindeki tır önünde giden babası Avni Dayan'ın idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tırda mahsur kalan Sedat Dayan, babası Avni Dayan'ın zorlu mücadelesiyle sıkıştığı yerden alevlerin arasından yaralı olarak çıkartıldı.

Tırın alevlere teslim olduğunu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralı Sedat Dayan ise ilk müdahalesinin ardında Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ayağı kırıldığı öğrenilen Sedat Dayan'ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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