Hakkari'de büyük uyuşturucu operasyonu

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Hakkari'de uyuşturucu madde ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'de jandarma ekiplerince farklı zamanlarda icra edilen operasyonlarda 245 kilo 164 gram metamfetamin 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram skunk, 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda icra edilen arazi taraması faaliyetleri esnasında ele geçirilen; 245 kilo 164 gram metamfetamin 18 kilo 852 gram eroin, 24 kilo morfin, 11 kilo esrar, 62 kilo 168 gram skunk, 11 bin adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüphelilerinin yakalanması amacıyla yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 31 Mart 2024 gecesi Yüksekova ilçesi kırsalında, yasadışı yollardan sınır dışına kaçma hazırlıklarında bulunan 2 İran uyruklu şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi.