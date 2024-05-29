Hakkari\'nin Kırıkdağ köyünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

3.Sayfa

Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bir tandır evi, iki odunluk ve bir eşya deposunda çıkan yangın, köy evlerine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 03.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Fuat Turan ve kardeşlerine ait bir tandır evi, iki odunluk ve bir eşya deposunda yangın çıktı. Durumun bildirmesi üzerine köye gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin sonucunda yangın köy evlerine sıçramadan söndürüldü.

4 ayrı noktadaki yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ