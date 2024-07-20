Hakkari'de Cinnet Geçiren Şahıs Babasını Öldürdü, Kardeşini Yaraladı - Son Dakika
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Hakkari'de Cinnet Geçiren Şahıs Babasını Öldürdü, Kardeşini Yaraladı

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde cinnet geçiren N. M., babasını silahla öldürdü ve kardeşini yaraladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine N. M., babasına ve kardeşine 7 el ateş etti. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, mahalle giriş ve çıkışları kapatıldı. Yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.07.2024 14:07
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Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde cinnet geçiren N. M., babasını öldürdü, kardeşini de yaraladı.

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, cinnet geçiren N. M. isimli şahıs, babasını silahla öldürdü ve kardeşi L. M.'yi de yaraladı. İddiaya göre, baba İ. M. ile oğlu N.M. arasında tartışma çıktı. Baba İ. M. oğlunu evinden çıkarmak isteyince tartışma şiddetlendi. Bunun üzerinde N. M. babasına ve kardeşine silahla 7 el ateş etti. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi L. M. ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından mahallenin giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Olayda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan L.M.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Hakkari, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Cinnet Geçiren Şahıs Babasını Öldürdü, Kardeşini Yaraladı - Son Dakika

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