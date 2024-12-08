Hakkari'de Eğitim Müdürlüğü Minibüsü Kazası

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Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait minibüsün kaza yapması sonucu 2 personel yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari- Van karayolu Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. C.Y. yönetimindeki Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait minibüs, Van'dan Hakkari istikametine giderken bir araçla çarpıştı. Kazada sürücü C.Y. ve Ş.İ. yaralanırken, araçta bulunan 2 Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi ise kazayı yara almadan atlattı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ardından Van'a sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HAKKARİ