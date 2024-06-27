Hakkari'de Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan R.A. isimli kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Yüksekova Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede görevli O.A. ile eşi R.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle O.A., eşi R.A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan R.A. hastanede hemen tedavi altına alındı.

O.A. gözaltına alınırken R.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ