Hakkari'de ölü bulunan kadın Van'da defnedildi - Son Dakika
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Hakkari'de ölü bulunan kadın Van'da defnedildi

Hakkari\'de ölü bulunan kadın Van\'da defnedildi
09.06.2026 09:48  Güncelleme: 09:53
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Hakkari'de evinin bodrum katında ölü bulunan 45 yaşındaki Hamide Çiftçi, otopsinin ardından Van'ın Muradiye ilçesinde defnedildi. Olayla ilgili eşi Lezgin Çiftçi polis operasyonuyla yakalandı.

Hakkari'de evinin bodrum katında ölü bulunan 45 yaşındaki kadın, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde defnedildi.

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'ndeki afet konutlarında bulunan evinin bodrum katında yapılan ihbar üzerine ölü bulunan 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morgunda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Belediyeye ait cenaze aracıyla baba ocağı olan Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Demirtepe köyüne götürülen Çiftçi'nin cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenin ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak aranan Hamide Çiftçi'nin eşi Lezgin Çiftçi'nin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Muradiye, Hakkari, Yaşam, Polis, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de ölü bulunan kadın Van'da defnedildi - Son Dakika

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