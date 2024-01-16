 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları Azaldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, yapılan analizlere göre hırsızlık olaylarında yüzde 56, dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 36 oranında azalma olduğunu açıkladı. Vali Çelik, kolluk görevlilerinin başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hakkari\'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları Azaldı
16.01.2024 - 14:20,
Abone Ol

Hakkari Valisi Ali Çelik, hırsızlık olaylarında yüzde 56, dolandırıcılık olaylarında ise yüzde 36 oranında azalma yaşandığını söyledi.

Vali Çelik; Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Koray Süer, İl Emniyet Müdür Vekili Nuri Kaya ve ilgili birim yöneticileri ile asayiş toplantısı yaptı. Hakkari genelinde 1-14 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayların analiz ve değerlendirmelerine yönelik hazırlanan brifingleri inceleyen Vali Çelik, 01-14 Ocak tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 56, dolandırıcılık olaylarının ise yüzde 36 oranında yıllık bazda azalmasında ve başarılı çalışmaların artan bir ivmeyle devam etmesinde emeği geçen tüm kolluk görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakkari Valiliği, Jandarma, Hakkari, Dolandırıcılık, Güvenlik, Valilik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları Azaldı - Son Dakika


14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Son Dakika
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya paylaşımıyla ilgili savcılıkta ifade verdi
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:26:34. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayları Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement