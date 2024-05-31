Hakkari'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Elektrik Arıza Ekipleri Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Hakkari'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Elektrik Arıza Ekipleri Tarafından Bulundu

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde kaybolan yaşlı bir vatandaş, VEDAŞ arıza ekipleri ve köylülerin yardımıyla bulundu. Yaralı vatandaş, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

31.05.2024 11:55
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaybolan yaşlı vatandaş, elektrik arıza ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş kayboldu. Bölgedeki VEDAŞ ekipleri ve köylülerin araması sonucu gece geç saatlerde yaşlı vatandaş ayağı kırık vaziyette bitkin bir şekilde bulundu.

Yaralı vatandaş, VEDAŞ arıza ekiplerinin yardımı ile ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Kaybolan Yaşlı Vatandaş Elektrik Arıza Ekipleri Tarafından Bulundu - Son Dakika

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