Hakkari'de Kayıp Dağcı İçin Arama Kurtarma

Hakkari'nin Cennet Cehennem Vadisi'nde bulunan Bala Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanan iki dağcıdan birinden haber alınamayınca, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Hakkari'ye gelen iki dağcı, Cilo-Sat Dağları'nda yer alan Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışın ardından dağcılardan biri güvenli şekilde geri dönerken, diğerinden ise haber alınamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen dağcıya ulaşabilmek için zorlu arazi şartlarında geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

AFAD yetkilileri, Bursa'dan gelen iki dağcıdan birinin güvenli şekilde geri döndüğünü, diğer dağcıya ise henüz ulaşılamadığını belirterek, arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. - HAKKARİ