Hakkari\'de Minibüs Kazası: 8 Yaralı

Hakkari- Çukurca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurca karayolu Taşbaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FN 0993 plakalı minibüs, yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ