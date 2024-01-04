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Hakkari'de otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Hakkari'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Hakkari-Çukurca karayolunda meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

04.01.2024 - 22:20,
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Hakkari'de otomobil takla attı: 3 yaralı

HAKKARİ - Hakkari- Çukurca karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hakkari-Çukurca karayolundaki çöplük mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ADR 178 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, haber verilmesi ile bölgeye gelen ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Hakkari\'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hakkari'de otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
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