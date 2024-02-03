Hakkari\'de Siber Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin değişik noktalarında 'Siberay' bilgilendirme broşürü dağıttı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her türlü kötü alışkanlıklara karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarda cami önleri ve kentin birçok noktasında vatandaşlara "Siberay nedir?', 'Oltalama ve Siber Zorbalık" konularında bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, vatandaşların siber ortamda güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edeceğini belirttiler. - HAKKARİ