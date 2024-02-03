 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Siber Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hakkari'de Siber Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari\'de Siber Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında 'Siberay' bilgilendirme broşürü dağıtarak vatandaşları siber güvenlik konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Cami önleri ve diğer noktalarda gerçekleştirilen çalışmalarda, vatandaşların siber ortamda güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların sürekli olarak devam edeceği vurgulandı.

03.02.2024 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin değişik noktalarında 'Siberay' bilgilendirme broşürü dağıttı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her türlü kötü alışkanlıklara karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Yapılan çalışmalarda cami önleri ve kentin birçok noktasında vatandaşlara "Siberay nedir?', 'Oltalama ve Siber Zorbalık" konularında bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler, vatandaşların siber ortamda güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edeceğini belirttiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Siber Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 11:03:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de Siber Güvenlik Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement