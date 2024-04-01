Hakkari\'de jandarma ekipleri tarafından sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi

Pendik'te bıçakla tehdit eden minibüs şoförü yakalandı

Pendik'te bir minibüs şoförü, servis şoförünü bıçakla tehdit ederek tartışma çıkardı. Tartışma sırasında kendisini sakinleştirmeye çalışan bir kadına da tekme atan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu ve olayda kullandığı bıçak ele geçirildi.