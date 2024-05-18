Hakkari'de tır devrildi, onlarca koyun telef oldu - Son Dakika
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Hakkari'de tır devrildi, onlarca koyun telef oldu

Hakkari'de koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu. Şırnak'tan gelen koyun yüklü tır, Hakkari merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. İsmi öğrenilemeyen tır şoförü yaralanırken, dorsedeki 300 koyun etrafa saçıldı. Kazada kurtulan koyun sürüsü otlak alanda koruma altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

18.05.2024 21:44
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Hakkari'de tır devrildi, onlarca koyun telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'de koyun yüklü tırın devrilmesi sonucu onlarca hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak'tan gelen koyun yüklü tır, Hakkari merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Üzümcü köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. İsmi öğrenilemeyen tır şoförü yaralanırken, dorsedeki 300 koyun etrafa saçıldı. Onlarca koyunun telef olduğu kazayı gören köy sakinleri, AFAD ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada kurtulan koyun sürüsü otlak alanda koruma altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de tır devrildi, onlarca koyun telef oldu - Son Dakika

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