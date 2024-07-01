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Hakkari'de tır ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

HAKKARİ - Hakkari kent girişinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkari kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.