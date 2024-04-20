Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Kırbaş mezrası yolunda meydana gelen toprak kaymasında yüzlerce küçükbaş hayvan sürüsü son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkdağ köyü Kırbaş mezrası yolunda, küçükbaş hayvan sürüsünün önünde toprak kayması meydana geldi. Hayvanların son anda kurtulduğu toprak kaymasının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekibi tarafından yapılan çalışmalarda sürünün toprak altında kalmadığı öğrenildi. Sabah saatlerinde yola inen toprak enkazını kaldırmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, mezra yolunu yeniden ulaşıma açtı.
Kırıkdağ köyü Muhtar Vekili İskender Adıyaman, toprak kaymasının meydana geldiği Kırbaş mezrasına en kısa sürede ulaşarak çalışma başlatan AFAD ekibine teşekkür ederek, "Toprak kayması akşam saatlerinde meydana geldi. AFAD ekipleri hemen bölgeye gelerek çalışma başlattı. Çalışmalar gündüz saatlerinde de devam etti. Kurtarma ekibi başta olmak üzere duyarlılık gösteren yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Hakkari'de Toprak Kayması Sonucu Hayvan Sürüsü Kurtarıldı - Son Dakika
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