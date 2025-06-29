Hakkari'de Üç Farklı Yangına Müdahale Edildi

Hakkari'de merkeze bağlı üç farklı bölgede çıkan yangın maddi hasara yol açarken, belediye ekipleri üç ayrı noktada yangına müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre ilk yangın, Otluca köyündeki elektrik trafosunda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına ilk müdahaleyi askeriye itfaiyesi yaptı. Daha sonra olay yerine varan belediye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Merzan Mahallesi Şehir Stadyumu yakınlarında meydana gelen oto lastik yangını ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Üçüncü yangın ise akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ve itfaiye ekipleri koordineli bir şekilde müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda yangın yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı. - HAKKARİ