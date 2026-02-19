Hakkari\'de dev kayalar mahalle yoluna düştü

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve ardından etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü.

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve ardından etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan dev kayalar, Biçer Mahallesi Selim Atay Köprüsü yakınlarında düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yolu kapatan kayaların kaldırılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yetkililer, benzer risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu. - HAKKARİ