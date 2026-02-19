Hakkari'de dev kayalar mahalle yoluna düştü - Son Dakika
19.02.2026 20:27  Güncelleme: 20:31
Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı ve sağanak, yamaçtan kopan dev kayaların yola düşmesine neden oldu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve ardından etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü.

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve ardından etkili olan sağanak nedeniyle yamaçtan kopan dev kayalar, Biçer Mahallesi Selim Atay Köprüsü yakınlarında düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Yolu kapatan kayaların kaldırılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yetkililer, benzer risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

