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Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Kaya Parçaları Karayoluna Düştü - Son Dakika
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Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Kaya Parçaları Karayoluna Düştü

Hakkari'de yaşanan yoğun kar yağışı sonucu dağdan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Olay anı kameralara yansırken, yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü. Ekipler, vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Hakkari\'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Kaya Parçaları Karayoluna Düştü
14.01.2024 - 20:19,
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Hakkari'de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı. O sırada yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.

Geçtiğimiz hafta Yüksekova- Van karayolu Yeniköprü mevkii, yaşanan heyelan nedeniyle 2 gün boyunca ulaşıma kapanmıştı. Ekipler bölgede nöbet tutarak kontrolü sağlamıştı. Bölgede 4 gündür etkili olan kar yağışından sonra kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansırken, yoldan araç geçmemesi sayesinde faciadan dönüldü.

Ekipler, yaşanan yoğun kar yağışından dolayı vatandaşlara önemli işleri olmadığı sürece yola çıkmamaları uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Kaya Parçaları Karayoluna Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Sonucu Kaya Parçaları Karayoluna Düştü - Son Dakika
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