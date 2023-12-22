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Hakkari'de yoğun kar yağışı sonucu otomobil dereye düştü - Son Dakika
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Hakkari'de yoğun kar yağışı sonucu otomobil dereye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil dereye düşerken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası polis ekipleri bölgede önlem aldı.

Hakkari\'de yoğun kar yağışı sonucu otomobil dereye düştü
22.12.2023 - 12:31,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil dereye düşerken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçenin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahsun Kaya idaresindeki 38 D7 686 plakalı araç, çarşı merkezi istikametine gittiği sıradan yoğun kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak dereye düştü. Araç sahibi Mahsun Kaya yara almadan kurtulurken, polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

Mahsun Kaya yakını olan Vahdettin Kaya, olayın sabah saat 09.00 sıralarında yaşandığını belirterek, "Yolun kaygan olmasından dolayı araç kontrolden çıkarak dereye düştü. Biz bu yolda kaç yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu ölüme de sebep olabilirdi. Bu yola acilen bariyerlerin bıraksın gerekir" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de yoğun kar yağışı sonucu otomobil dereye düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de yoğun kar yağışı sonucu otomobil dereye düştü - Son Dakika
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