Hakkari'de YÜTSO Meclis Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Hakkari'de YÜTSO Meclis Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Hakkari\'de YÜTSO Meclis Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Sevi, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Durumu ciddiyetini koruyan Sevi'nin saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

11.07.2024 00:37
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Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede tanınan ve sevilen simalarından olan YÜTSO Meclis Başkanı Timur Sevi, akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Sevi, ameliyata alındı. Sevi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, olayla ilgili ise 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari'de YÜTSO Meclis Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de YÜTSO Meclis Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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