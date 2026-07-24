Hakkari\'de Zorlu Kurtarma Operasyonu

Türkiye'nin en tehlikeli ve neredeyse hiç çıkılmayan zirvelerinden Hakkari il sınırları içerisindeki Sipa Durek Dağı'nda gerçekleştirilen kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı. BUDAK üyesi dağcı Yüksel Işık için yürütülen çalışmalara Bursa'dan özel olarak giden BAKUT Arama Kurtarma Derneği ekibinin yanı sıra BUDAK ve ULUDAK'ın profesyonel dağcıları da katıldı. Profesyonel Bursalı 4 dağcının katıldığı kurtarma operasyonunun görüntüleri de nefesleri kesti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da BUDAK Dağcılık Kulübü üyesi, 30 yıllık lisanslı dağcı ve rehberlik yapan emekli astsubay Yüksel Işık (61), yıllardır Türkiye'deki birçok dağa birlikte tırmanış gerçekleştirdiği dağcı arkadaşı Sedat Türe ile birlikte 13 Temmuz Pazartesi günü öğlen saat 13.00 sularında Hakkari Cilo-Sat Dağları'nda yer alan Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış gerçekleştirdi. İki dağcı her yıl aynı zamanda aynı bölgede tırmanış gerçekleştirdikleri 3900 rakıma kadar birlikte tırmandı. Ancak Yüksel Işık, zirveyi görmek istediğini söyleyince Sedat Türe çok yorulduğunu belirterek kendisinin çıkamayacağını belirtti. Türe'nin tüm ısrarına rağmen emekli astsubay Yüksel Işık tırmanma ipini de alarak 3900 rakımdan zirveye tek olarak devam etti. 2 saatlik bir tırmanışın ardından zirveye ulaşan Işık, saat 15.05'te Whatsapp üzerinden aile grubunu görüntülü arayarak aile fertleriyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Işık, bu görüşme sırasında ailesine zirvedeki buzulları ve etraftaki dağları gösterdi. Arkadaşı Sedat Türe'nin aşağıda beklediğini ve kendisinin de hava kararmadan yanında olması gerektiğini anlatan Yüksel Işık, vadide telefonun çekmediğini, kendisini merak etmemelerini söyleyip telefonu kapadı ve o andan itibaren kendisiyle irtibat kesildi.

Yüksel Işık'ın yanına gelmesini bekleyen Sedat Türe, uzun süre bekledikten sonra 3600 rakımda kayaların arasında bivakla zorlu bir bekleyişe geçti. Arkadaşının ertesi sabah 11.00'e kadar gelmemesi üzerine 7 saatlik bir yürüyüşün ardından aşağıya inen Türe, saat 19.00'da ZAP Karakoluna ulaşarak durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen dağcıya ulaşabilmek için zorlu arazi şartlarında geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlattı.

Bursalı dağcılar arkadaşlarını orada bırakmadı

Olayın ardından Bursa'da bir araya gelen Arama Kurtarma Operasyon Sorumlusu BAKUT'un Eski Başkanı Cihat Öz, Kurtarma Ekip Lideri Halit Çelik TDF Bursa İl Temsilcisi (BUDAK S.K), Kurtarmacı Ömer Faruk Kaya (ULUDAK S.K) ve Kurtarmacı Mustafa Fıçıcı (BUDAK S.K) Hakkari'ye doğru yola çıktı. Ekipler 19 Temmuz günü saat 11.00'da 4 bin rakımdaki kazazedenin bulunduğu bölgeye ulaştı. Zorlu kaya-buzul hattında yapılan müdahale ile Işık, bulunduğu buzul çatlağından çıkartılarak üç ip boyu indirilip 3 bin 800 rakıma indirildi. 20 Temmuz sabahı bölgeye yeniden çıkan ekipler, zorlu bir operasyonla sedyeye aldıkları kazazedeyi saat 18.48'de helikopterin bulunduğu alana indirerek tahliyesini sağladı.

Operasyon boyunca BAKUT ve CİSAD ekipleri koordineli çalıştı. Teknik kurtarma ve indirme süreci BAKUT'un dağcıları tarafından gerçekleştirilirken askeri birliklerle kurulan doğru iletişim sayesinde helikopter desteği sağlanarak kazazedenin günlerce dağda kalmasının önüne geçildi.

Söz konusu rota, mix tırmanışı (kaya-buzul hattı, kazma ve krampon kullanımı, solo emniyetsiz tırmanış) konusunda uzmanlaşmış dağcılar tarafından yürütülebilecek zorlukta olduğu vurgulanırken teknik kurtarma sürecinin BAKUT'un profesyonel ekibince tamamlandığı belirtildi. Profesyonel Bursalı 4 dağcının katıldığı kurtarma operasyonunun görüntüleri ise nefesleri kesti.