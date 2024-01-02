Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AFAD verilerine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari ve Yüksekova'da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.54'te merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

9.46 kilometre derinlikte olan deprem il genelinde hissedilirken, kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, yetkililer yaşanacak olumsuz bir durum hazır beklemede olduklarını söylediler. - HAKKARİ