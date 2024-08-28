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Hakkari Valisi Ali Çelik, 'Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı 2024 Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyarbakır Valiliğinin koordinesinde 'Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı Toplantısı' gerçekleştirildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü toplantıya; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak valileriyle vali yardımcıları ve kurum temsilcileri katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve birim amirleri katıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; metamfetamin ve uyuşturucu maddeler ile mücadele konusunda bölge illerinde yapılan etkili uygulamalar gündeme alınırken, geliştirilebilecek proje ve çalışmalarla ilgili katılımcılarının görüş ve önerileri değerlendirildi. - HAKKARİ