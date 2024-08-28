Hakkari Valisi Ali Çelik, Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı 2024 Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı 2024 Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı 2024 Bölge Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı

Hakkari Valisi Ali Çelik, Diyarbakır'da düzenlenen 'Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bölge illerinde yapılan etkili uygulamalar ve geliştirilebilecek projeler değerlendirildi.

28.08.2024 09:54
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Hakkari Valisi Ali Çelik, 'Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı 2024 Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Diyarbakır Valiliğinin koordinesinde 'Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı Toplantısı' gerçekleştirildi. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü toplantıya; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak valileriyle vali yardımcıları ve kurum temsilcileri katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve birim amirleri katıldı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda; metamfetamin ve uyuşturucu maddeler ile mücadele konusunda bölge illerinde yapılan etkili uygulamalar gündeme alınırken, geliştirilebilecek proje ve çalışmalarla ilgili katılımcılarının görüş ve önerileri değerlendirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hakkari Valisi Ali Çelik, Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı 2024 Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Valisi Ali Çelik, Metamfetaminle Mücadele Eylem Planı 2024 Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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