Hakkari Yüksekova'da Hazım Atasoy'a ait odunluk yangını kışlık malzemeleri kül etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari Yüksekova'da Hazım Atasoy'a ait odunluk yangını kışlık malzemeleri kül etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Yüksekova\'da Hazım Atasoy\'a ait odunluk yangını kışlık malzemeleri kül etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde Hazım Atasoy'a ait odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında odunlukta bulunan çok sayıda kışlık malzeme kül oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde, Hazım Atasoy'a ait odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Dedeler köyünde yaşayan Hazım Atasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğun tamamını sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yaptığı incelemede, odunlukta bulunan çok sayıda kışlık malzemenin kül olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA
Yüksekova3. SayfaİtfaiyeHakkariGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız
Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Mekke’de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram’da canlı bomba alarmı Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı
Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı
Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:52
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 09:29:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Hakkari Yüksekova'da Hazım Atasoy'a ait odunluk yangını kışlık malzemeleri kül etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei