Hakkari Yüksekova\'da Hazım Atasoy\'a ait odunluk yangını kışlık malzemeleri kül etti

Hakkari Yüksekova'da Hazım Atasoy'a ait odunluk yangını kışlık malzemeleri kül ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde Hazım Atasoy'a ait odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında odunlukta bulunan çok sayıda kışlık malzeme kül oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde, Hazım Atasoy'a ait odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgilere göre, Dedeler köyünde yaşayan Hazım Atasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğun tamamını sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yaptığı incelemede, odunlukta bulunan çok sayıda kışlık malzemenin kül olduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
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