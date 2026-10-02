Hakkari Yüksekova\'da Hazım Atasoy\'a ait odunluk yangını kışlık malzemeleri kül etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde, Hazım Atasoy'a ait odunlukta çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Dedeler köyünde yaşayan Hazım Atasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğun tamamını sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yaptığı incelemede, odunlukta bulunan çok sayıda kışlık malzemenin kül olduğu belirlendi.