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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı

İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı. Operasyonda dolandırıcılık, silahla tehdit, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan aranan şahıslar bulunuyordu. Yakalanan hükümlüler, emniyet tarafından adliyeye sevk edildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı
06.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 22:54
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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı

İSTANBUL - Sultangazi'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şahıs yakalandı.

Sultangazi'de polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay hapis cezalı 3 aranması olan Fatih Y., silahla tehdit suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezalı 2 aranması olan Deniz K., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezalı 2 aranması olan Ünal K., yağma suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezalı - KCK kaydı ve 3 aranması olan Bayram K., yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezalı Mustafa B. ve hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezalı 2 aranması olan Tolga A. İsimli şahısla birlikte toplam 8 hükümlü yakalandı. Şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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