Türkiye'nin yanı başında kanlı çatışma! Bilanço her dakika ağırlaşıyor

07.10.2025 02:47
Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 28'e yükseldi. Halep'te güvenlik durumu nedeniyle resmi tatil ilan edilirken Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varıldı.

Suriye'nin Halep kentinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 28'e yükseldi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, SDG'ye bağlı keskin nişancılar Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde binaların çatılarında konuşlanarak çevredeki sivil yerleşimleri hedef aldı.

HAVAN TOPU VE AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLERLE SALDIRDILAR

SDG'nin ayrıca Meydan ve Bustan el-Başa mahallelerine de havan topları ve ağır makineli tüfeklerle saldırılar düzenlediği bildirildi. Yaralanan sivillerin büyük kısmı Razi Hastanesi'ne kaldırıldı.

HALEP'TE RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varıldığı duyurulurken, güvenlik durumu nedeniyle Halep'te resmi tatil ilan edildi.

Kaynak: İHA

