Halep'teki mahkeme Lazkiye ve Tartus davasında iki sanığı idam cezasına çarptırdı

Suriye'nin Halep kentindeki Askeri Ceza Mahkemesi, Lazkiye ve Tartus bölgelerinde 6-12 Mart 2025'te ordu birlikleri ve devrik Beşar Esad rejimine bağlı unsurlar arasında yaşanan şiddetli çatışmaların sanıklarından Vaddah İsmail ve Mahir Ali'yi "iç savaş ve mezhep çatışması çıkarmayı hedefleyen saldırılarda bulunmak" ile "kamu güçlerine saldırmak amacıyla silahlı çete liderliği yapmak" suçlarından suçlu bularak, idam cezasına çarptırdı.

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus bölgelerinde 6-12 Mart 2025 tarihlerinde ordu birlikleri ve devrik Beşar Esad rejimine bağlı unsurlar arasında yaşanan şiddetli çatışmalara ilişkin 18 Kasım 2025'te başlayan davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Halep Adalet Sarayı'ndaki Askeri Ceza Mahkemesinde görülen ve çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin de katıldığı duruşmada delillerin incelenmesi ve savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar Vaddah İsmail ve Mahir Ali'yi "iç savaş ve mezhep çatışması çıkarmayı hedefleyen saldırılarda bulunmak" ile "kamu güçlerine saldırmak amacıyla silahlı çete liderliği yapmak" suçlarından suçlu bularak, idam cezasına çarptırdı. Aynı davada yargılanan Mahir Osman ise söz konusu suçlara iştirak etmekten 12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Öte yandan mahkeme heyeti, Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri personele yönelik suçlamalarda da hükmünü açıkladı. 82. Tugay mensubu Muhammed Bekkur "kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası alırken, 54. Tugay mensupları Yüzbaşı Mustafa Şennan ile Halid Muheymid "işkence suçuna iştirak etmekten" 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mahmud Şahin ise, "darp ve yaralama" cürmünden 2 ay hapis cezası aldı.

Halep'te 18 Kasım 2025'te ilk duruşması yapılan davada mahkeme heyeti, geçtiğimiz 17 Eylül'de görülen duruşmada da 4 sanık hakkında karar vermiş, sanıklardan birine idam, birine müebbet, birine 20 yıl hapis cezası verirken, bir sanığın ise beraatına hükmetmişti.